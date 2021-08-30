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"الصحة" تكشف مفاجأة عن لقاح جديد لمنع تدهور الحال (فيديو)

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إن الاصدار الخامس للبرتوكول العلاجي لفيروس كورونا شمل إضافة بعض الأدوية، وإزالة بعض الأدوية الأخرى التي لم تثبت كفاءتها، وتفعيل بعض جرعات الادوية التي ما زالت موجودة في البرتوكول.

وتابعت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن هناك لقاح مناعي جديد يحتوي على اجسام مضادة لفيروس كورونا، وهو فعال جدًا في علاج الحالات المتوسطة التي قد تشهد تدهورًا.

وأشارت إلى ان هناك ضرورة لتطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا للوقاية من الإصابة، معقبة:" ظهور اللقاحات لا يعني التخلي عن تطبيق الاجراءات الاحترازية".

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