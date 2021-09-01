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اضطرابات وتقلبات.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 02:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 1 سبتمبر 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
- اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (50: 70 كم س) وارتفاع الأمواج (3: 4 متر).
اضطرابات وتقلبات.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء
اضطرابات وتقلبات.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء

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