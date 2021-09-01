العثور على جثة شخص في ظروف غامضة بقنا

عثر أهالي قرية طوخ، في جنوب محافظة قنا، منذ قليل، على جثة شخص، ملقاة على جانب الطرق، في ظروف غامضة.



وتلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارًا، يفيد العثور علي جثة ناصر م.ج، متسول، مجهول محل الإقامة ملقاة في قرية طوخ، في جنوب محافظة قنا، على جانب الطرق، في ظروف غامضة،



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وبحث أسباب الوفاة.



وفي سياق آخر لقي شخص، بعدما سقط أسفل عجلات قطار في محطة نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، اثناء محاولته صعوده إلى القطار.