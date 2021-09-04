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مقتل 6 أشخاص جراء حادث تصادم في تركيا

السبت 04/سبتمبر/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
منار طارق
أفادت وكالة الأنباء التركية أن تصادمًا بين قطار شحن وحافلة صغيرة في شمال غرب تركيا أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة ستة آخرين اليوم السبت.

وقالت الوكالة إن الحادث الذي وقع عند معبر للسكك الحديدية في أرجيني بمقاطعة تيكيرداغ، شمل حافلة صغيرة تقل عمال مصنع وقطار متجه إلى سيركيزكوي القريبة في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش). وكان جميع الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الحافلة الصغيرة، التي تم جرها أمام القطار بعد الاصطدام. وأظهرت صور المركبة المنهارة ملقاة على سطحها بجانب مسارات القطار.

في عام 2018، توفي 25 شخصًا عندما خرج قطار ركاب عن مساره في كورلو المجاورة. وقد تم إلقاء اللوم في هذا الحادث على هطول الأمطار الغزيرة مما تسبب في انهيار جسر. وفي العام الماضي، قالت غرفة المهندسين الميكانيكيين التركية إن حوادث السكك الحديدية في البلاد كانت ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، في حين حذرت النقابات العمالية من أن خفض التكاليف أدى إلى مشاكل تتعلق بالسلامة.

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حادث تصادم تركيا

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