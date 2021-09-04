مقتل 6 أشخاص جراء حادث تصادم في تركيا

أفادت وكالة الأنباء التركية أن تصادمًا بين قطار شحن وحافلة صغيرة في شمال غرب تركيا أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة ستة آخرين اليوم السبت.





وقالت الوكالة إن الحادث الذي وقع عند معبر للسكك الحديدية في أرجيني بمقاطعة تيكيرداغ، شمل حافلة صغيرة تقل عمال مصنع وقطار متجه إلى سيركيزكوي القريبة في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش). وكان جميع الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الحافلة الصغيرة، التي تم جرها أمام القطار بعد الاصطدام. وأظهرت صور المركبة المنهارة ملقاة على سطحها بجانب مسارات القطار.



