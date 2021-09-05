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عاجل.. ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022 بعد التعادل مع الجابون

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 11:01 م
منتخب مصر
منتخب مصر
الفجر الرياضي
خطف المنتخب الوطني الأول نقطة أمام الجابون، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على استاد دي فرانسفيل، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد منتخب مصر إلى 4 نقاط، محتلاً بهم صدارة المجموعة السادسة، بينما ارتفع رصيد الجابون عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير.

بينما منتخب ليبيا يبقى في المركز الثاني عند النقطة الثالثة في انتظار لقائه مع أنجولا المتذيل للمجموعة بدون رصيد.

وجاء الهدف الاول للجابون في الدقيقة 72  من عمر المباراة، بعد عدة تمريرات قصيرة من الجانب الأيمن وصلت عند جيم ألفينا سددها في الشباك.

وفي الدقيقة 90، نجح مصطفى محمد، في إحراز هدف التعادل لمنتخب مصر.

الكلمات المفتاحية

مصر الجابون

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