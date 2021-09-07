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صفقة الزمالك الجديدة تتواجد في مقر القلعة البيضاء للمرة الأولى

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 03:30 م
محمود شبانة
محمود شبانة
أحمد السيد
تواجد محمود شبانة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان اليوم الإثنين في مقر القلعة البيضاء من أجل إتمام تعاقده مع نادي الزمالك.

وأكد مصدر مسؤول داخل اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بأن شبانة سيوقع على عقود انضمامه بشكل رسمي للزمالك اليوم بعد اتمام الإتفاق مع نادي أسوان على كافة الأمور.

واضاف المصدر ذاته بأن هناك إتفاق مبدئي مع اللاعب على التوقيع لمدة ٤ مواسم قادمة، وذلك بعد الاتفاق على كافة الأمور المالية للاعب.

في سياق آخر أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أنه لم يكن قلقا بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط السابق بالفريق رغم أنه كان لاعبا مميزا وأساسيا بالفريق، مضيفا أن اللاعبين أثبتوا أن لديهم مستويات أفضل بعد رحيل ساسي ولذلك لم يتأثر الفريق برحيله.

وقال المدير الفني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك:" إمام عاشور نجح في تعويض غياب لاعب الوسط التونسي، وأتوقع مستقبل مبهر لعاشور وأتوقع انضمامه في المستقبل القريب لصفوف المنتخب الأول".

وأضاف كارتيرون أنه كان يضع ثقته في جميع اللاعبين الموجودين بالفريق والصاعدين وسبق وأن فعل ذلك من قبل مع مصطفى محمد الذي تألق مع الزمالك وخرج للاحتراف الأوروبي، وحاليا الأمر يتكرر مع إمام عاشور الذي يقدم مستويات متميزة.

الكلمات المفتاحية

محمود شبانة الزمالك اسوان

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