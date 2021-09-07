عينه على المواطن.. برلمانيون يشيدون بالرئيس بعد إعلانه تطوير ميناء الإسكندرية

إنجازات "السيسي" لا ينكرها إلا جاحد

• الرئيس لديه نظرة ثاقبة في تدشين المشروعات

• مردود إيجابي

وأضاف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن محافظة الاسكندرية من أكثر الأماكن التي تعرضت للتشوه العمراني، وكونه ينظم هذه الجزئية بنفسه، يدل أن الرئيس مُتهم بكل شبر في الجمهورية، وليس بالأماكن الجديدة فقط.

• حدث تاريخي

السيسي ينهي مشكلات الجمارك وبيروقراطية الإجراءات

وأوضح مهني، أن الرئيس السيسي، طمأن المستوردين بخصوص الإجراءات الجديدة والتي ستطبق بداية من مارس 2022، قائلا: "بقول للمستورد مش هغلبك معايا ومش هيحصل الكلام اللى كان قبل كدة، المنظومة المالية طورناها بالمكينة الكاملة وحجم المليارات التى أنفقت في هذا الأمر، وقلت للدولة منذ 4 سنوات لو تقدروا تعملوا ميكنة لكل الأنشطة علشان نحيد العمل البشرى وإجراءاته، ولو عاوزين 100 مليار جنيه حد يقولى تدفع 100 مليار في ميكنة؟".

ثمن عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحري، خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة وفق أعلى المعايير العالمية، موضحين في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن ميناء الإسكندرية سيزيد من استيعاب الصادرات ويضع مصر ضمن التصنيف العالمي للموانئ، كما أنه سيدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، مما يصب في مصلحة المواطن، وزيادة دخله القومي.في هذا السياق، أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الرئيس لا يكل ولا يمل من افتتاح المشروعات القومية التي تصب في صالح المواطن والوطن.وقال "قرقر" في تصريح خاص: إن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم، وكان لديه خطة تطوير وهي النهوض بمصر في كافة المجالات، وبالفعل بدأ في تحقيقها منذ سنوات وتطبيقها على أرض الواقع وتحويل الحلم إلى حقيقة، مشيرا إلى أن استمرار تدشين الإنجازات أصبح يملأ السماء والبصر ولا يستطيع أحد أن ينكره إلا جاحد أو حاقد.وثمن وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تصريحات الرئيس السيسي، بأن مصر باتت تعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ المشروعات الجديدة، وأن الدولة تنفذ المشروعات من خلال إمكاناتها وتمويلها وترحب بالمستثمرين، وتعمل على تطوير المنظومة المالية يالميكنة الكاملة، بالإضافة إلى توجيه تعويضات مناسبة للعقارات المزالة خلف ميناء المكس، للاستفادة بها في زيادة الدخل القومي.من جانبه، أوضح المهندس علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن افتتاح أعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحري إضافة كبيرة تزيد من سعه الاستيراد، وتضع مصر ضمن التصنيف العالمي للموانئ.وقال "الدسوقي" في تصريح خاص: الإنجازات العديدة التي تتم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال تدشين المشروعات العملاقة تعود بالنفع والإيجاب على المواطن المصري، وتزيد من تحسين المستوى المعيشي له، مؤكدا أن ما يقوم به الرئيس من إنجازات لا يخفى على أحد.وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الرئيس يدشن المشروعات في كافة المحافظات دون استثناء، ويقيم بنية تحتية على مستوى عال من الكفاءة، ويهتم بكافة المجالات الصحية والتعليمية والطاقة والكهرباء والتنقيب عن البترول، موضحًا أن التنوع في مثل هذه المجالات لم تشهده مصر منذ فترة بعيدة وحتى تولي الرئيس السيسي الحكم.وتابع: الرئيس السيسي لديه حكمة ونظرة مستقبلية في افتتاح المشروعات، بهدف وضع مصر على خارطة الطريق وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص العمل وتقليل البطالة، وزيادة الدخل، فهي نظرة مستقبلية ثاقبة للرئيس للنهوض بالمجال الاقتصادي التي لم تشهده مصر والعالم من قبل.وقال النائب ياسر زكي، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ: إن الرئيس السيسي مُتهم بالاماكن الأكثر تعرضا للتشوه على مستوى الجمهورية.وأوضح "زكي" فى تصريح خاص، أن الهدف من تلك الزيارة هو إعطاء دفعة قوية للتنمية العمرانية والتطوير، والقضاء على العشوائيات، وحل الأزمات المرورية مما يشجيع الاستثمارات بشكل عام، مشيرًا إلى أن هذا التطوير يُعد أكبر مشروع داخل ميناء الاسكندرية، وسيكون له مردود إيجابي على منظومة النقل البحري.كما أشاد النائب أحمد شعبان، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، لميناء الإسكندرية البحري، قائلا: الرئيس يفاجئنا دائما بافتتاح مشروعات قومية انتهى من تنفيذها دون أن نشعر بجسامة حجمها.وقال"شعبان" فى تصريح خاص: إن زيارة الرئيس ألقت الضوء على بعض المشروعات العملاقة التى تم تنفيذها لتوضيح حجم ما تقوم به الدولة من مشروعات كانت شبه مستحيلة، مشيرًا إلى أن ثقة الشعب المصرى فى الرئيس السيسى لم تأتي من فراغ، قد لامس الرئيس قلوب شعبه وملك قناعات عقولهم به، حتى أيقنوا أنه لديه حلم كبير لمصر الجديدة.وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أن ميناء الإسكندرية الكبير (الإسكندرية - المكس - الدخيلة) والذى وعد الرئيس السيسي بأن يصبح أكبر ميناء على البحر المتوسط بنهاية 2024 بما يحتويه من مشروعات عملاقة متعددة منها على سبيل المثال لا الحصر هذا الجراج المتعدد الطوابق والذى مجموع مساحته 75000 م² وبطاقة إستعابية حوالي 4000 سيارة مثال واحد عملاق يكشف حجم هذه المشروعات التى انتهى معظمها وجارى الإنتهاء من غيرها داخل الميناء.من جانبه أشاد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الإجراءات الجديدة والتي ستطبق بشأن الجمارك والمستوردين لجذب الاستثمارات فى مصر.وأشار وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أننا نقف دعما للرئيس بشان تبسيط الاجراءات والقضاء على الفساد والبيروقراطية، ووضع ضوابط جديدة من شأنها جذب الاستثمارات فى مصر.