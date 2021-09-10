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وزير التموين ينعي محمود العربي: سيظل نموذجًا يحتذى به في خدمة بلده

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 09:59 ص
محمود العربي
محمود العربي
الفجر الاقتصادي

نعى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وكافة العاملين بالوزارة بمزيد من الحزن والأسى أحد أهم رواد الصناعة والتجارة المصرية (الحاج محمود العربي) والذي كان وسيظل نموذجًا يحتذى به في خدمة بلده وقدم لأهلها الكثير من الأعمال الصناعية العظيمة.

وتقدم الدكتور علي المصيلحي بالتعزية إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في وفاة المغفور له بإذن الله "والده" والذي وافته المنية يوم الخميس عن عمر ناهز الـ 89 عامًا.

وأعرب المصيلحي عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد داعيًا المولى عز وجل أن يلهم ذويه وأهله الصبر والسلوان.

الكلمات المفتاحية

وزير التموين مصر جنازة محمود العربي الغرف التجارية الحاج محمود العربي

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