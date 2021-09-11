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رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية: نحتاج مساعدات إنسانية لإغاثة الشعب

السبت 11/سبتمبر/2021 - 03:56 م
مطار كابل
مطار كابل
وكالات

قال رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية، اليوم السبت، في تصريحات صحفية لفضائية سكاي نيوز عربية: "نحن بحاجة إلى مساعدات إنسانية لإغاثة الشعب".

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

                       

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

الكلمات المفتاحية

مساعدات المصالحة الوطنية الافغانية افغانستان

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