بهذه الطريقة.. منى زكي تحتفل بتكريمها في دير جيست

شاركت الفنانة منى ذكي جمهورها بصورة لها أثناء تكريمها في مهرجان دير جيست، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت "منى" على الصورة قائلة:"شكرًا لكل اللي صوتولي وكانوا سبب في أني أخذ الجايزة دي وشكرًا لمجلة ديرجيست ولكل القائمين على الاحتفال الرائع ده".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال منى ذكي مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، مايان السيد، ادم الشرقاوي، عائشة بن أحمد، سيد رجب، مايان السيد، أسامة الهادي، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

