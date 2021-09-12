قرار عاجل من وزارة التربية والتعليم بشأن الدبلومة الأمريكية



الدبلومة الأمريكية

وحيث أنه تم تأجيل تنسيق شهادة الدبلومة الأمريكية حتي يوم 20 سبتمبر للعام الحالي، لذا نوجه لمن يرغب الحصول على إفادة (super matching) سرعة التوجه إلى الإدارة العامة للامتحانات.



تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني على الاهتمام بكافة أبنائها وحرصًا منها على تسهيل كافة خدماتها للطلاب الذين يدرسون على نظام شهادة الدبلومة الأمريكية، وقيام الوزارة بالسماح بإجراء الـ(super matching).