مونشنجلادباخ يحقق أول انتصاراته في الدوري الألماني

حقق فريق بوروسيا مونشنجلادباخ أول انتصاراته في الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليجا" اليوم الأحد على حساب أرمينيا بيليفيلد بنتيجة 3-1، ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.





وافتتح لارس ستيندل التسجيل لمونشنجلادباخ في (ق35) وعادل الكفة لأرمينيا ماسايا أوكوغاوا في (ق45).





وتقدم لأصحاب الأرض لارس ستيندل مرة أخرى في (ق69)، واختتم أهداف المباراة ومونشنجلادباخ دينيس زكريا في (ق72).





وبانتصاره رفع مونشنجلادباخ رصيده إلى النقطة 4 مبتعدا عن مراكز الهبوط ويحتل المركز 11.





وتوقف رصيد أرمينيا عند النقطة 3 محتلا المركز الرابع عشر.



