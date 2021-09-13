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تعرّف على موقف الأهلي من التعاقد مع محمد بسّام

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 12:01 ص
محمد بسام
محمد بسام
أشرف عبدالناصر

أغلقت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف على ملف الكرة التعاقد ملف التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترتة الانتقالات الصيفية الجارية.

تعرّف على موقف الأهلي من التعاقد مع محمد بسّام
ورفض ميشيل يانكون مدرب الحراس بالأهلي التعاقد مع حارس خلال الفترة الحالية بسبب عدم قناعاته بقدرات المرشجين، بالإضافة لرفضه الاستغناء عن أحد الثنائي مصطفى شوبير وعلى لطفي في الميركاتو الحالي.

ورشّج البعض التعاقد مع الثنائي الهاني سليمان ومحمد بسام خلال فترة الانتقالات الحالية، لتدعيم مركز حراسة في الموسم المقبل، لكنها قوبلت بالرفض وقرر الجهاز الفني الاكتفاء بالثلاثي الموجود بالإضافة لحمزة علاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة السوبر المصري أمام طلائع الجيش، في المباراة المقرر لها 21 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

الكلمات المفتاحية

محمد بسام النادي الاهلي الدوري المصري الاهلي

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