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صندوق "Disruptech" يستثمر 120 مليون دولار في شركة "MNT Halan"

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ


 أعلنت " MNT Halan" المنصة المتخصصة في تقديم الحلول الذكية والخدمات المالية المتكاملة عن استثمار مجموعة من الصناديق الخاصة بقيمة 120 مليون دولار. 

وجاءت الجولة التمويلية الجديدة بقيادة مستثمرون دوليون وإقليميون رئيسيون بما في ذلك Apis Growth Fund II  و Development Partners International (DPI) و Lorax Capital Partners.  كما سجلت الجولة مشاركة من Middle East Venture Partners و Endeavour Catalyst وصندوق Disruptech.

وتشمل الخدمات التي تقدمها منصة "MNT Halan" كل من المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الالكترونية وخدمات التجارة الالكترونية وخدمات البيع بالتقسيط والتمويل الرقمي للافراد والتجار ، وتلتزم بتقديم خدمات مالية سلسة للعملاء الذين لا يتعاملون مع البنوك والذين يعانون من نقص الخدمات في مصر والمنطقة المحيطة، وبناء حلول متكاملة للعملاء والبائعين والشركات الصغيرة بما في ذلك الإقراض والتجارة الإلكترونية والمدفوعات والخدمات اللوجستية عند الطلب.

 وتعقيبا على نجاح الجولة التمويلية الجديدة قال منير نخله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة MNT Halan  : " نسير على الطريق الصحيح لتحقيق الشمول المالي لعشرات الملايين من المصريين، جميع اللوائح التي وضعتها الحكومة المصرية جذابة وتبشر بالخير، مما يخلق فرصة هائلة لتسريع نمو هذا القطاع وتدعيم بيئة الاقتصاد الكلي نحو الشمول المالي لجميع السكان وخلق مساحة كبيرة لنمو التكنولوجيا المالية بسرعة ".

ومن جانبه ، أكد محمد عكاشة، رئيس صندوق ديسربتيك أن منصة شركة حالا مؤهلة لتصبح من أكبر شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، بفضل تنوع الخدمات التي تقدمها وتكاملها  حيث تستخدم تكنولوجيا متفردة تم تطويرها في مصر ، ونحن في صندوق ديسربتيك سعداء بمشاركتنا لشركة حالا في مرحلة جديدة من التوسع ،ونتمني أن نساعد في ان تصبح حالا الشركة الأكبر في المنطقة" .

وتابع قائلًا : يعتبر الاستثمار في شركة حالًا هو الاستثمار السابع لصندوق"Disruptech” في مصر منذ اطلاقة حيث استثمر في شركات Brimore, Khazna, Fatura, Cassbana, Mozare3, and Gahez” .

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