Advertisements

منة فضالي لجمهورها:"لن تكن ناجحاً أبدا إذا لم تتعرض للفشل"

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 01:51 م
منة فضالي
منة فضالي
أروي حمدي
منة فضالي لجمهورها:لن تكن ناجحاً أبدا إذا لم تتعرض للفشل

تحرص الفنانة منة فضالي على التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ". 

شاركت منه فضالي جمهورها صورة جديدة لها، وظهرت فيها وهي مرتدية تيشيرت باللون الأبيض، وهوت شورت "جينز" واختارات تسريحة الشعر المنسدل، ووضعت مكياجاً هادئاً يتناسب مع جمالها، وحظيت الصورة على إعجاب متابعيها.

وعلقت عليها قائلة:"لن تكن شجاعاً أبداً إذا لم تتعرض للأذي، لن تتعلم أبداً إذا لم ترتكب الأخطاء، لم تكن نجاحاً أبدا إذا لم تواجهه الفشل".


يذكر أن الفنانة منه فضالي تشارك في تصوير فيلم "في القلب" وهو من بطولة خالد سليم، نسرين طافش، سوسن بدر، هاله فاخر، محمد عز، ومن إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة ريماس (إسحاق إبراهيم)، ومدير التصوير عز العرب.

الكلمات المفتاحية

منة فضالي فيلم في القلب إطلالات منة فضالي

أخبار تهمك

الأهلي يوافق على انتقال "كامبوس" إلى فيوتشر

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يطالب الزمالك بحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يوفد مندوبين للتعزية في وفاة أحمد سمير الملا

منذ 34 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعير نجميه إلى فيوتشر اف سي

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من التعليم بشأن عقد الامتحانات في الأيام التالية لأعياد المسيحيين

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن مدى إصابة نجم ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

النقاز يثير غضب نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من أصالة نصري بعد عقد قرانها

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن حقيقة تفاوض الزمالك مع بن غيث

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية عن راتب البرتغالي كارلوس كيروش

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 10 ساعة

إيهاب جلال يحسم مستقبل عبد الله السعيد بعد مفاوضات الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

موعد مباراة الزمالك وبرشلونة والقنوات الناقلة في كأس العالم للاندية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

نسرين طافش تخطف أنظار مُحبيها بهذه الإطلالة.. والجمهور: "بتجنني"

بفستان أصفر.. نسرين طافش تتألق من داخل السويت الملكي في دبي

بالهوت شورت..نسرين طافش تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

نسرين طافش تخطف أنظار مُحبيها بإطلالة مميزة عبر"إنستجرام"

عمل فني جديد يجمع بين نسرين طافش وخالد سليم

منة فضالي:"لقد مررت بالحزن والفشل"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

عاجل.. الأهلي يعير نجميه إلى فيوتشر اف سي

12:48 م

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

04:30 ص

السيسي يوفد مندوبين للتعزية في وفاة أحمد سمير الملا

02:06 م

كارتيرون يطالب الزمالك بحسم صفقتين من العيار الثقيل

11:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements