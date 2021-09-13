منة فضالي لجمهورها:"لن تكن ناجحاً أبدا إذا لم تتعرض للفشل"



شاركت منه فضالي جمهورها صورة جديدة لها، و ظهرت فيها وهي مرتدية تيشيرت باللون الأبيض، وهوت شورت "جينز" واختارات تسريحة الشعر المنسدل، ووضعت مكياجاً هادئاً يتناسب مع جمالها، وحظيت الصورة على إعجاب متابعيها.



وعلقت عليها قائلة:"لن تكن شجاعاً أبداً إذا لم تتعرض للأذي، لن تتعلم أبداً إذا لم ترتكب الأخطاء، لم تكن نجاحاً أبدا إذا لم تواجهه الفشل".





يذكر أن الفنانة منه فضالي تشارك في تصوير فيلم "في القلب" وهو من بطولة خالد سليم ، نسرين طافش، سوسن بدر، هاله فاخر، محمد عز، ومن إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة ريماس (إسحاق إبراهيم)، ومدير التصوير عز العرب.

تحرص الفنانة منة فضالي على التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".