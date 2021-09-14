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أول تعليق من وزارة "الكهرباء" على تهكير العدادات الذكية (فيديو)

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 07:01 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
علق الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، على تهكير العدادات الذكية لسرقة التيار الكهربائي، قائلًا: "الحصول على تيار كهربائي بصورة غير شرعية، أحد التحديات التي تواجه وزارة الكهرباء "

وتابع "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن تهكير العداد جريمة يعاقب عليها القانون، وإذا ثبت القيام بهذه الجريمة، فسيدفع المواطن غرامة أكبر بكثير من قيمة التيار الذي حصل عليها من خلال السرقة، والغرامة قد تصل لـ100 ألف جنيه، وفي حال تكرار سرقة التيار، قد تصل الغرامة لـ200 ألف جنيه والحبس.

ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن سارق التيار الكهربائي لابد أن يتصالح مع الوزارة بعد توقيع الغرامة، من خلال احتساب قيمة مضاعفة للتيار الكهربائي الذي سرق.

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بوابة الفجر الكهرباء العدادات آلفجر

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