أول تعليق من وزارة "الكهرباء" على تهكير العدادات الذكية (فيديو)

علق الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، على تهكير العدادات الذكية لسرقة التيار الكهربائي، قائلًا: "الحصول على تيار كهربائي بصورة غير شرعية، أحد التحديات التي تواجه وزارة الكهرباء "





وتابع "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن تهكير العداد جريمة يعاقب عليها القانون، وإذا ثبت القيام بهذه الجريمة، فسيدفع المواطن غرامة أكبر بكثير من قيمة التيار الذي حصل عليها من خلال السرقة، والغرامة قد تصل لـ100 ألف جنيه، وفي حال تكرار سرقة التيار، قد تصل الغرامة لـ200 ألف جنيه والحبس.



