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معلومات الوزراء: سيمنس تشارك مصر فى خطتها لتطوير بنية السكك الحديدية

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 12:33 م
معلومات الوزراء
معلومات الوزراء
مارينا بشارة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف بعنوان "سيمنس تشارك مصر في خطتها لتطوير بنية السكك الحديدية" يرصد فيه أهم ما جاء في إعلان شركة سيمنز عن مشروعها الجديد لبناء شبكة سكك حديدة لقطارات فائقة السرعة تساهم في ربط أهم الموانئ الجافة والبحرية.


وأوضح إنه على سبيل المثال سوف يترتب على المشروع الأول (بطول 660 كم: العين السخنة – مرسى مطروح) عدة مميزات أهمها:
 
• ساعتان مدة الرحلة بين العين السخنة والإسكندرية، بدلًا من 4 ساعات بالسيارة.

• 30 مليون راكب سيستفيدون سنويًّا من المشروع.

• 50% توفير في وقت المواطنين للتنقل بين القاهرة والعاصمة الإدارية.

• 15% زيادة في البضائع المنقولة على السكك الحديدية.

• الربط بين الموانئ الجافة والبحرية.

• 15 ألف وظيفة يوفرها المشروع (التحالف يضم سيمنز، وأوراسكوم للإنشاءات، والمقاولون العرب).

• 1 مليار دولار يضيفها التحالف إلى الناتج المحلي الإجمالي المصري.

• 70% انبعاثات كربونية أقل بالمقارنة بالسيارة أو الأوتوبيس.

الكلمات المفتاحية

شركه سيمنس سيمنس الوزارء السكة الحديد

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