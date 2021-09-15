الترجي التونسي يحسم صفقة من العيار الثقيل

أعلن نادي الترجي التونسي لكرة القدم، اليوم الاربعاء، الانتهاء من إتمام صفقة ضم المهاجم السنغالي موسى كوناتي من نادي ديجون الفرنسي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.





ووصل اللاعب أمس الثلاثاء الى تونس لاجراء الفحص الطبي قبل اتمام الصفقة، فيما ذكر النادي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي(فيسبوك)أنه سيكون له أحقية شراء عقد اللاعب نهائيا في نهاية الموسم.





ويرتبط كوناتي (28 عاما) بعقد مع ديجون حتى موسم 2023



