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مواجهات قوية في الجولة الأولى بمجموعة أسيوط بالقسم الثالث

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
سالم خليل



أقيمت مراسم قرعة القسم الثالث بأسيوط والتى أقيمت بمنطقة أسيوط لكرة القدم بحضور ممثلى الأندية المشاركة.

ويشارك بالمسابقة 11 فريق يتأهل منها مباشرة الفريق صاحب المركز الأول لدورى القسم الثانى بينما تهبط أربع أندية لدورى القسم الرابع.


وأسفرت الجولة الأولى عن المواجهات التالية:
- ناصر الفكرية × مركز شباب الخارجة
- مركزشباب القوصية × أسمنت أسيوط
- بني مزار × مركز شباب مغاغه
- مركز شباب ناصر ملوي × نادي القوصية
- ابوتيج × مركز شباب القيس

والجدير بالذكر أن فريق مركز شباب سمالوط باي في هذه الجولة الافتتاحية

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