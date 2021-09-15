Advertisements

لابورتا يوجه رسالة هامة إلى جماهير برشلونة

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 09:35 م
لابورتا
لابورتا
وكالات
دعا خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، جماهير الفريق إلى الثقة والصبر في محاولاته لحل مشاكل الفريق الكتالوني داخل وخارج الملعب.

لابورتا يوجه رسالة هامة إلى جماهير برشلونة

وفي الشهر الماضي ظهرت أثار سوء الإدارة المالية للفريق عبر السنوات، حينما رحل نجم الفريق وأسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي بدون مقابل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما عاد الفرنسي أنطوان جريزمان إلى فريقه السابق أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة بشكل مبدئي، في محاولة متأخرة من جانب النادي الكتالوني في تحقيق التوازن في ميزانيته.

وساعدت بداية برشلونة القوية في مشواره ببطولة الدوري الإسباني، والتي شهدت تحقيقه لسبع نقاط من أصل تسع نقاط ممكنة، في تحسين المزاج الجماهيري في"كامب نو".

لكن ذلك تغير تماما بعد الخسارة بنتيجة صفر / 3 أمام بايرن ميونخ الألماني، أمس الثلاثاء، وهي المرة الأولى التي يخسر فيها الفريق في افتتاحية مشواره بدور المجموعات في 23 موسما.

وتعرض سيرجي روبيرتو لاعب الفريق لصافرات الاستهجان من جانب جماهير فريقه، وذلك خلال استبداله في المباراة، فيما اعترف جيرارد بيكيه قائد الفريق أن ذلك ألمه كثيرا.

ومع تزايد حالة الغضب الجماهير في مرحلة صعبة من الدوري الإسباني، أصدر لابورتا بيانا عبر الفيديو على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء.

وأوضح لابورتا: "مرحبا جماهير برشلونة، أنا محبط وغاضب مثلكم تماما، أود أن أخبركم أن ما حدث هو من الأمور التي توقعناها".

وأضاف: "أطلب منكم الصبر وأن تواصلوا تشجيع الفريق، كما أطلب منكم أن تثقوا بنا وبالأشخاص الذين يديرون النادي".

وتابع لابورتا: "نرغب في ثقتكم ووقتكم وبدون شك سنتمكن من حل الأزمة".

وخسر برشلونة ثلاث مباريات على التوالي على ملعبه في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، حيث خسر أمام يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي في ملعب "كامب نو" الموسم الماضي.

وفي أول مباراة للفريق على المستوى القاري بدون نجمه ميسي، فشل الفريق الكتالوني في التسديد على المرمى في مباراة بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ أن بدأت شبكة "أوبتا" سبورت في تسجيل الإحصائيات في موسم 2003/ 2004.

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. مدرب الزمالك يستقر على الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

تواجد ثلاثي الرعب.. تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي ضد كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. أزمة كبيرة داخل نادى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي المتوقع بالسوبر المصري

منذ ساعة و نصف

خبر سار لبرشلونة بشأن خليفة ميسي

منذ ساعتين

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد إنتر ميلان

منذ ساعتين و 30 دقيقة

"قطعوا عضوه الذكري".. مفاجآت صادمة في مقتل زوج بالهرم

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن حالة الطوارئ ورفع درجة الجاهزية القتالية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. لابورتا يحسم مصير كومان بعد ثلاثية البايرن

منذ حوالي 6 ساعات

ليس السعيد.. الزمالك يحارب من أجل حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كواليس تجديد عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تجديد نجم الزمالك.. وحقيقه مفاوضات الأهلي لضمه

منذ حوالي 3 ساعات

طارق حامد يثير الجدل حول مستقبله مع الزمالك

منذ 35 دقيقة

لابورتا يوجه رسالة هامة إلى جماهير برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:35 م

لابورتا يوجه رسالة هامة إلى جماهير برشلونة

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد إنتر ميلان

07:33 م

مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي المتوقع بالسوبر المصري

08:28 م

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تجديد نجم الزمالك.. وحقيقه مفاوضات الأهلي لضمه

07:04 م

عاجل.. رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن حالة الطوارئ ورفع درجة الجاهزية القتالية

08:23 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements