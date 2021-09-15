دعا خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، جماهير الفريق إلى الثقة والصبر في محاولاته لحل مشاكل الفريق الكتالوني داخل وخارج الملعب.





لابورتا يوجه رسالة هامة إلى جماهير برشلونة





وفي الشهر الماضي ظهرت أثار سوء الإدارة المالية للفريق عبر السنوات، حينما رحل نجم الفريق وأسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي بدون مقابل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.





كما عاد الفرنسي أنطوان جريزمان إلى فريقه السابق أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة بشكل مبدئي، في محاولة متأخرة من جانب النادي الكتالوني في تحقيق التوازن في ميزانيته.





وساعدت بداية برشلونة القوية في مشواره ببطولة الدوري الإسباني، والتي شهدت تحقيقه لسبع نقاط من أصل تسع نقاط ممكنة، في تحسين المزاج الجماهيري في"كامب نو".





لكن ذلك تغير تماما بعد الخسارة بنتيجة صفر / 3 أمام بايرن ميونخ الألماني، أمس الثلاثاء، وهي المرة الأولى التي يخسر فيها الفريق في افتتاحية مشواره بدور المجموعات في 23 موسما.





وتعرض سيرجي روبيرتو لاعب الفريق لصافرات الاستهجان من جانب جماهير فريقه، وذلك خلال استبداله في المباراة، فيما اعترف جيرارد بيكيه قائد الفريق أن ذلك ألمه كثيرا.





ومع تزايد حالة الغضب الجماهير في مرحلة صعبة من الدوري الإسباني، أصدر لابورتا بيانا عبر الفيديو على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء.





وأوضح لابورتا: "مرحبا جماهير برشلونة، أنا محبط وغاضب مثلكم تماما، أود أن أخبركم أن ما حدث هو من الأمور التي توقعناها".





وأضاف: "أطلب منكم الصبر وأن تواصلوا تشجيع الفريق، كما أطلب منكم أن تثقوا بنا وبالأشخاص الذين يديرون النادي".





وتابع لابورتا: "نرغب في ثقتكم ووقتكم وبدون شك سنتمكن من حل الأزمة".





وخسر برشلونة ثلاث مباريات على التوالي على ملعبه في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، حيث خسر أمام يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي في ملعب "كامب نو" الموسم الماضي.





وفي أول مباراة للفريق على المستوى القاري بدون نجمه ميسي، فشل الفريق الكتالوني في التسديد على المرمى في مباراة بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ أن بدأت شبكة "أوبتا" سبورت في تسجيل الإحصائيات في موسم 2003/ 2004.



