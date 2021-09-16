صراع إيطالي على ضم نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الإسباني فرانشيسكو إيسكو نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني قد يرحل عن صفوف الملكي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن كلا من يوفنتوس وميلان الإيطاليين يفكران في التعاقد مع إيسكو في يناير المقبل.





وأفاد الموقع الإيطالي بأن ريال مدريد لا يبدو أنه سيكون على استعداد للتخلي عن إيسكو في منتصف الموسم خاصة في ظل استعادة النجم الإسباني مستواه مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي.



