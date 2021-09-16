وائل جمعة: مؤتمر عالمي لـ كيروش.. وهذا موعد معسكر المنتخب

أكد وائل جمعة مدير المنتخب الوطني أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد سيتم تقديمه في مؤتمر صحفي عالمي.





وقال جمعة في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" :"غدا سيتم تقديم كيروش في مؤتمر صحفي".





وتابع :"كيروش مدرب رائع وسعيد بالعمل مع باقي أفراد الجهاز الفني للمنتخب الوطني وسنكمل ما فعله الآخرين".





موعد معسكر منتخب مصر المقبل

أوضح وائل جمعة مدير المنتخب الوطني أن البرتغالي كارلوس كيروش استقر على بدء معسكر المنتخب المصري يوم 28 من الشهر الجاري.





وأضاف جمعة: "ستكون هناك مباراة ودية في المعسكر المقبل، وبشكل كبير ستكون يوم 30".





وتابع: "نحن نسعى لاستكمال عمل الجهاز الفني السابق، وتقديم نجاحات تليق بمنتخب مصر".





نستعد لمواجهة ليبريا وديا ومحمد صلاح لاغنى عنه

وزاد:" إن منتخبنا سيواجه منتخب ليبيريا وديا بشكل كبير يوم 30 سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن كارلوس كيروش اتفق مع الجهاز الفني على ذلك في جلسة اليوم.





وأختتم:"متمسكين بضم محمد صلاح لاعب ليفربول في المعسكر المقبل، وهو لاعب كبير وسيشكل الفارق مع منتخبنا بشكل مؤكد".