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الأهالي ينتظرون استخراج جثامين أب و3 من أولاده ببني سويف (صور)

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
أحمد دسوقي
ينتظر أهالي مدينة بني سويف خروج جثامين أب وثلاثة من أولاده أمام مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي بعدما لقو مصرعهم داخل مصنع يمتلكه الأب بمنطقة بياض العرب الصناعية.

لقي صاحب مصنع مخللات وأبناؤه الثلاثة مصرعهم، منذ قليل، داخل حوض التنظيف بمصنعهم فى المنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل بمركز بنى سويف، فيما اختلفت الروايات حول سبب مصرعهم ما بين الاختناق والصعق الكهربائى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا يفيد بمصرع صاحب مصنع مخللات وأبناؤه الثلاثة داخل مصنعهم بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل.
الأهالي ينتظرون استخراج جثامين أب و3 من أولاده ببني سويف (صور)
الأهالي ينتظرون استخراج جثامين أب و3 من أولاده ببني سويف (صور)
الأهالي ينتظرون استخراج جثامين أب و3 من أولاده ببني سويف (صور)
الأهالي ينتظرون استخراج جثامين أب و3 من أولاده ببني سويف (صور)

الكلمات المفتاحية

جثامين بني سويف الاهالي

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