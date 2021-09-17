الأهالي ينتظرون استخراج جثامين أب و3 من أولاده ببني سويف (صور)



لقي صاحب مصنع مخللات وأبناؤه الثلاثة مصرعهم، منذ قليل، داخل حوض التنظيف بمصنعهم فى المنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل بمركز بنى سويف، فيما اختلفت الروايات حول سبب مصرعهم ما بين الاختناق والصعق الكهربائى.





وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا يفيد بمصرع صاحب مصنع مخللات وأبناؤه الثلاثة داخل مصنعهم بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل.

ينتظر أهالي مدينة بني سويف خروج جثامين أب وثلاثة من أولاده أمام مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي بعدما لقو مصرعهم داخل مصنع يمتلكه الأب بمنطقة بياض العرب الصناعية.