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عاجل.. بريطانيا ترفع مصر من قائمة الدول الحمراء الخاصة بكورونا

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 07:14 م
رحلات
رحلات
مارينا بشارة
أصدرت السلطات البريطانية، قرارًا رفع اسم مصر من قائمة الدول الحمراء، الممنوعة من دخول البلاد بسبب إجراءات فيروس كورونا، اعتبارا من 4 أكتوبر المقبل.

رفع ثمانية دول من القائمة الحمراء

ووفق وسائل إعلام بريطانية، قال وزير النقل جرانت شابس، إنه سيتم رفع ثمانية دول من القائمة الحمراء اعتبارًا من الأربعاء المقبل والتنفيذ 4 أكتوبر المقبل، وهذا يعني أن الأشخاص العائدين من الدول الثمانية بينهم مصر لن يضطروا الآن إلى البقاء في الحجر الصحي بالفنادق، ولن تكون اختبارات "البوليميراز" مطلوبة للمسافرين
المحصنين بالكامل العائدين إلى إنجلترا.

رفع الحظر عن بعض الدول

وأشارت وسائل الإعلام البريطانية، إلى أنه تم رفع أيضا كل من تركيا وباكستان وجزر المالديف وسريلانكا وعمان وبنجلاديش وكينيا، من القائمة الحمراء.

الكلمات المفتاحية

مصر حظر كورونا بريطانيا القائمة الحمراء

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