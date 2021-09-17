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لمكافحة التدخين.. "شباب كفر الشيخ" تنظم 30 ندوة

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 07:33 م
جانب من الندوة
جانب من الندوة
عمرو الشامي
نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ أولى ندوات حملة مكافحة التدخين وتوعية المواطنين بأضرار التدخين الذي يؤثر على صحة المواطن، بمركز شباب شنو والتي تنفذ بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة من خلال إدارة صحة البيئة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة،والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه تقرر عمل 30 ندوة تثقيفية وتوعوية صحية حول أضرار التدخين وعلاقته بتزايد الأضرار الصحية الخطيرة، بالتعاون مع مديرية الصحة.

تقام ثلاثه ندوات أسبوعيًا بالنوادي ومراكز الشباب، تنظمها لجنة مكافحة التدخين بمديرية الصحة بالمحافظة، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير إدارة الشباب، وعبد الفتاح الوكيل، منسق الحملة بالمديرية، والدكتورة رشا فكري مدير إدارة صحة البيئة، دكتوره فيديكار حسن،المدير العام الوقائي، والدكتور وليد حسن حسونة، مسئول مكافحة التدخين بالمديرية، ومنسق الحملة.

الكلمات المفتاحية

ندوات كفر الشيخ التدخين

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