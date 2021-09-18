وزير الري السابق: أتوقع استئناف المفاوضات حول السد الإثيوبي قريبًا



قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن بيان مجلس الأمن الدولي حول السد الإثيوبي كان توافقيًا، بهدف إرضاء الجميع في ظل الخلافات العالمية، والصراعات الدولية.



وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن البيان طالب بحدوث توافق على أليات ملء السد من خلال المفاوضات، وهذا ما كانت تطلبه مصر سابقًا، ولذلك قامت أديس أبابا برفض هذا البيان بشكل عشوائي.



وتابع:"لست متعشمًا من الموقف الإثيوبي في ظل الحكومة الحالية،"، متوقعًا استئناف المفاوضات حول أليات في وقت قريب جدًا، لكن في نفس الوقت لا يرجع حدوث أتفاق نهائي حول ألياء ملء وتشغيل السد الإثيوبي.

