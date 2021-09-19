الاقصر تفتتح معرض "أهلا مدارس" على مساحة 300 متر بتخفيضات تصل إلي 50 %

أعلن صلاح فتحي رئيس الغرفة التجارية بالاقصر عن افتتاح معرض اهلا مدارس تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالتعاون مع المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة في مدينتي الأقصر وإنا اليوم ، مشيرا إلي أن المعرض الرئيسي سيقام على مساحة 300 متر مربع بمدينة الاقصر باشتراك 24 عارضا وحوالي 42 محل مشاركين في مبادرة التخفيضات والتي تتراوح بين 30 إلي 50% عن السوق الخارجي .





وأوضح فتحي أنه من المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى بدء العام الدراسي الجديد .





وأشار فتحي إلى أن الغرفة التجارية تقوم بتوفير دور كامل بمول بمدينة إسنا مجانا للتجار للمساهمة في تقليل تكاليف عرض السلع بما ينعكس على سعر البيع للمستهلك .