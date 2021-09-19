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تنسيق الدبلومات الفنية المرحلة الثالثة 2021.. وخطوات تسجيل اختبارات القدرات

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 07:16 م
تنسيق الدبلومات الفنية المرحلة الثالثة 2021
تنسيق الدبلومات الفنية المرحلة الثالثة 2021
ازدادت عمليات البحث عن كيفية حجز اختبارات القدرات موعد تنسيق الدبلومات الفنية المرحله الثالثة 2021، حيث تم فتح باب الحجز إلكترونيًا عبر بوابة الحكومة المصرية، لتسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية الفنية الصناعية والفنية التجارية والفنية الزراعية والفنية للسياحة والفنادق، وكذلك طلاب المعاهد المختلفة الصناعية.

وسنستعرض لكم خلال السطور التالية، خطوات تسجيل اختبارات القدرات وموعد تنسيق الدبلومات الفنية المرحلة الثالثة 2021، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية التي أصدرتها وزارة التعليم العالي، في السطور التالية:

تنسيق الدبلومات الفنية المرحلة الثالثة 2021
وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقع التنسيق، التابع لها للطلاب الشهادة الفنية، حجز موعد لاختبارات القدرات، وبحسب بيانات الوزارة فإن الإعلان عن تنسيق الدبلومات الفنيه المرحله الثالثة، سيكون بعد الانتهاء من اختبارات القدرات، عبر لينك بوابة الحكومة المصرية، حيث إن الموقع متاح لطلاب جميع الشهادات منذ البدء في مراحل تنسيق الجامعات 2021 تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات
ويمكن لطلاب الشهادة الفنية، الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية، ثم رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للجامعات، من خلال الرابط التالي (اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا).

خطوات تسجيل رغبات طلاب الشهادة الفنية 2021

- الدخول على موقع التنسيق، واختيار تنسيق الدبلومات الفنية، وإدخال نوع الدبلوم ورقم جلوس الطالب.

- ستظهر بيانات الطالب مثل (الاسم، الرقم القومي)، والمجموع الحاصل عليه، ومحافظة الإقامة، والشعبة الدراسية المقيد بها الطالب أيضا.

- يقوم بعدها الطالب بالضغط على قائمة الكليات المتاحة لتسجيل الرغبات.

- وأخيرا الضغط على زر الحفظ وانتظار النتيجة.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية خصص نسبة 10% لطلاب الشهادات الفنية المختلفة للالتحاق بالجامعات الحكومية، وذلك بعد تسجيل الرغبات من خلال بوابة الحكومة المصرية، والاختيار من بين الكليات المتاحة في الفترة التي يتم تحديدها لهم للتنسيق، مع التأكيد على ضرورة أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات 2021.

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