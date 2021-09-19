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تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك.. طالع التفاصيل

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 09:58 م
بن شرقي
بن شرقي
أمل الحلفاوي

يسعى مسئولو نادي الزمالك إلى تجديد عقد الدولي المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويرغب بن شرقي في وضع شرط جزائي بقيمة 500 ألف دولار، وهو ما يعطل إتمام تجديد التعاقد، حيث يرى مسئولو الزمالك أن هذا البند سيسمح للاعب بالرحيل في أي وقت بكل سهولة.

وتلقى المغربي أشرف بن شرقي، عدد من العروض المحلية والعربية، من بينهم بيراميدز والدحيل القطري، والعين الاماراتي، إلا أن اللاعب لم يحسم قراره حتى الآن.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن بيراميدز عرض مبلغ 30 مليون جنيه سنويًا على المغربي أشرف بن شرقي، من أجل انضمامه للفريق في الفترة الجارية.

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