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تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة هتك عرض فتاة معاقة بالإسكندرية

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 11:57 ص
هتك عرض
هتك عرض
محمد رجب - دينا حسن

قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، تجديد حبس 3 عاطلين وسيدة 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بهتك عرض فتاة معاقة وسرقة قرطها الذهبي، وسرعة طلب تحريات المباحث عن الواقعة، وبسؤال المجني عليها.
بلاغ بالحادث
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بورود بلاغًا بقيام 3 عاطلين، بهتك عرض فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بأحد أماكن بدائرة القسم بالاشتراك مع سيدة لقيامها، بسرقة قرطها الذهبي وبيعه لأحد محلات الصاغة بالمنطقة.
 تشكيل فريق بحث
علي الفور تم تشكيل فريق بحث ومن خلال التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة التي تمكنت من تحديد هوية المتهم الأول والذي أقر بالواقعة بإشتراك باقي المتهمين معه في الواقعة.

بتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهمين بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التحقيقات.

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