نائب محافظ كفر الشيخ يناقش تطوير شبكة الطرق

عقد عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمناقشة أعمال تطوير شبكة الطرق ومراجعة التصميمات، لتحقيق السيولة المرورية بالمحافظة، والبدء بمدينة كفر الشيخ، ليتم تعميمها ببقية مدن المحافظة.



جاء ذلك بحضور المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، والدكتور محمد حامد، أستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، وعادل البزاوي، مدير الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة ولاء المزين، مدير إدارة التنسيق الحضاري بالمحافظة وفريق عمل التنسيق الحضاري، والدكتور أحمد سعيد،مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.



وناقش نائب محافظ كفر الشيخ، المقترحات التي تم اعدادها تطوير بعض الميادين من قبل إدارة التخطيط والتنسيق الحضاري والمرور والجامعة،موجهًا بسرعة تنفيذ المقترحات تيسيرا على المواطنين، وضمان السيولة المرورية، وتقليل الزحام التي تشهده عدد من الميادين بالعاصمة.



ووجه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، ببدء أعمال التطوير بمراكز المدن، لتشمل أعمال التطوير بالعاصمة والمراكز، للتيسير على المواطنين.