Advertisements

نائب محافظ كفر الشيخ يناقش تطوير شبكة الطرق

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 09:01 م
عمرو البشبيشى
عمرو البشبيشى
عمرو الشامي
عقد عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمناقشة أعمال تطوير شبكة الطرق ومراجعة التصميمات، لتحقيق السيولة المرورية بالمحافظة، والبدء بمدينة كفر الشيخ، ليتم تعميمها ببقية مدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، والدكتور محمد حامد، أستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، وعادل البزاوي، مدير الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة ولاء المزين، مدير إدارة التنسيق الحضاري بالمحافظة وفريق عمل التنسيق الحضاري، والدكتور أحمد سعيد،مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

وناقش نائب محافظ كفر الشيخ، المقترحات التي تم اعدادها تطوير بعض الميادين من قبل إدارة التخطيط والتنسيق الحضاري والمرور والجامعة،موجهًا بسرعة تنفيذ المقترحات تيسيرا على المواطنين، وضمان السيولة المرورية، وتقليل الزحام التي تشهده عدد من الميادين بالعاصمة.

ووجه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، ببدء أعمال التطوير بمراكز المدن، لتشمل أعمال التطوير بالعاصمة والمراكز، للتيسير على المواطنين.

الكلمات المفتاحية

كفر الشيخ عمرو البشبيشى شبكة الطرق

أخبار تهمك

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

بعد العروض المغرية.. كارتيرون يحسم مصيره مع الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 22 ساعة

اتحاد الكرة في ورطة بسبب نادي الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة غير متوقعة من موسيماني في تشكيل الأهلي بالسوبر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

سموحة لـ"الفجر": نتمسك بضم جوكر الأهلي وننتظر موافقة موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات تقليص عقوبة شيكابالا.. مفاجأة جديدة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

بوكيتينو يرد بقوة على قراره باستبدال ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتلقى صدمة مدوية في أزمة قيد اللاعبين لفترتين

منذ 35 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن معلقي مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس السوبر

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. تطور مفاجئ بشأن أزمة إيقاف شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ سوهاج: تطوير ميدان "العارف" بتكلفة 4 مليون جنيه

محافظ كفرالشيخ: طفرة غير مسبوقة بالعاصمة لتحقيق السيولة المرورية

محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال تجميل وتطوير الطرق (صور)

ننشر تفاصيل اجتماع مناقشة تطوير مصيف بلطيم بكفرالشيخ

محافظ القليوبية يتفقد تطوير كورنيش النيل وشارع فريد ندا ببنها

مراسم افتتاح ميدان الشيخ حسنين بالمنصورة بعد تطويره (صور)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:10 م

قرار عاجل من النيابة بشأن قائد السيارة المتسبب في وفاة الشيخ هاني شحات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

05:24 م

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

الزمالك يتلقى صدمة مدوية في أزمة قيد اللاعبين لفترتين

09:00 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من نجمه إلى بيراميدز

04:31 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements