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أمين "صناعة مستقبل وطن": المشير طنطاوي حافظ على سفينة الوطن من الغرق

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 05:55 م
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
عبداللطيف هيبة
نعى المهندس محمود سلامة، أمين شئون الصناعة والتجارة بحزب "مستقبل وطن" بالجيزة، بكل الحزن والأسى المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية بعد مسيرة وطنية طويلة حافلة بالعطاء، متوجهًا بخالص التعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى مصر حكومة وشعبًا، في هذا المصاب.

وقال "سلامة"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المشير طنطاوي أفنى حياته في خدمة الوطن، وساهم في عديد من الإنجازات وتحقيق البطولات في حرب أكتوبر المجيدة، وإدارة البلاد في فترة حاسمة من تاريخ مصر أنقذتنا والأمة العربية من براثن الإرهاب.

وأضاف أمين شئون الصناعة والتجارة بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، أن المشير طنطاوي تولى قيادة البلاد في مرحلة دقيقة وفترة عصيبة متغيرة الملامح، ولكنه نجح بحكمة وحنكة واقتدار أن يُعيد الأوضاع إلى نصابها الصحيح، وأن يصل بالبلاد إلى بر الأمان، موضحًا أن بطولات المشير طنطاوي لم تقف عند حدود خوض المعارك وحمل السلاح في وجه أعداء الخارج فقط، ولكنه نجح بكل حنكة وذكاء وكفاءة أن يحافظ على سفينة الوطن من الغرق في الفترة التي واكبت أحداث 25 يناير.

وأوضح أن المشير طنطاوي حافظ على هيبة ومكانة القوات المسلحة المصرية في العالم، وكان الضامن الأمين للتطور الديمقراطي في مصر؛ لما يتمتع به من ثقة كبيرة في الداخل والخارج، مؤكدًا أنه كان مثالًا يُحتذى به في الوطنية والإخلاص، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم عفوه وغفرانه وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان؛ جزاء ما قدم لوطنه.

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