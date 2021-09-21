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ريال مدريد يرد على شائعات رحيل الجوهرة الذهبية

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 06:32 م
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن إدارة ريال مدريد الإسباني أبدت رد فعل على شائعات رحيل نجم الفريق البرازيلي فينيسيوس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأشار الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو الخبير في سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن فينيسيوس جونيور البالغ من العمر 21 عاماً يقدم مستويات مثيرة للإعجاب في الموسم الحالي مع الملكي، حيث خاض 6 مباريات حتى الآن، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفين آخرين.

وأوضح فابريزو رومانو أن خطة ريال مدريد للمستقبل تضمنت النجم البرازيلي كلاعب أساسي لا يمكن المساس به.

وأكد فابريزو رومانو أن بعض المديرين التنفيذيين في ريال مدريد كان يضحكون على شائعات إمكانية رحيله عن الملكي في الأشهر القليلة الماضية.

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