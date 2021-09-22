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برلماني: مبادرة "طالب رقمي" ترتقي بالمنظومة التعليمية

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 06:47 ص
الدكتور جمال السعيد
الدكتور جمال السعيد
إيمان أسامة
أشاد الدكتور جمال السعيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بمبادرة طالب رقمي التي أطلقتها وزارة التعليم العالي، مشيرًا إلى أنها ستساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية عبر القضاء على الأمية الإلكترونية.

وأوضح "السعيد" في تصريح لبوابة "الفجر" أن المبادرة تتسم بالأهمية حيث سيكون لها آثارها الإيجابية في تهيئة الطلاب لسوق العمل الذي بات يتطلب مهارات تكنولوجية متطورة، كما أن المبادرة تأتي كخطوة سليمة على مسار التحول الرقمي في التعليم الجامعي المصري، بالإضافة لتماشيها مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن المبادرة ستعمل على إعداد الطلاب ليكونوا قادرين على استخدام الوسائل التكنولوجية الرقمية الحديثة بجانب توفير باقة متنوعة من الخدمات الإلكترونية التي يمكن للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس الاستفادة منها.

الكلمات المفتاحية

طالب رقمي بوابة الفجر الفجر التعليم العالي

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