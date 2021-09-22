برلماني: مبادرة "طالب رقمي" ترتقي بالمنظومة التعليمية

أشاد الدكتور جمال السعيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بمبادرة طالب رقمي التي أطلقتها وزارة التعليم العالي، مشيرًا إلى أنها ستساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية عبر القضاء على الأمية الإلكترونية.





وأوضح "السعيد" في تصريح لبوابة " الفجر " أن المبادرة تتسم بالأهمية حيث سيكون لها آثارها الإيجابية في تهيئة الطلاب لسوق العمل الذي بات يتطلب مهارات تكنولوجية متطورة، كما أن المبادرة تأتي كخطوة سليمة على مسار التحول الرقمي في التعليم الجامعي المصري، بالإضافة لتماشيها مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.



