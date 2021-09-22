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موعد مباراة ريال مدريد ضد مايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 03:30 م
ريال مدريد
ريال مدريد
هايدي يسري
يحل فريق مايوركا ضيفًا على فريق ريال مدريد، يوم الأربعاء 22‪-‬9، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الأسباني.

موعد المباراة..
ستنطلق صفارة المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية، وفي منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة..
سيذاع اللقاء مباشرة علي قنوات بي آن سبورتس الحاصلة علي حقوق بث الدوري الأسباني، وستكون على قناة بي آن سبورتس 1 HD

معلق المباراة
سيعلق على مباراة المقدم “سوار الذهب”

ويسعي الفريق الميرنغي الفوز بمباراة الغد حتي يتصدر مرة آخري بالدوري الأسباني، بعد خطف فريق أتلتيكو مدريد منه الصدراة اليوم بفارق نقطة واحدة فقط.

ترتيب الفريقين بالدوري..
أصبح فريق ريال مدريد في المركز الثاني بترتيب الدوري الأسباني برصيد 13 نقطة، بينما يكون فريق مايوركا في المركز التاسع عشر برصيد 8 نقاط.

الكلمات المفتاحية

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