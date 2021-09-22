Advertisements

"الجامعات الخاصة": 50% تخفيض بمصروفات بعض الكليات

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 09:57 م
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
قال محمد حلمي الغر، الأمين العام لمجلس الجامعة الخاصة والأهلية، إن بعض الجامعات الخاصة خلال تنسيق المرحلة الثانية تستعد لتخفيض مصروفاتها إلى 50% من أجل تقليل عدد الأماكن الشاغرة في بعض كلياتها والتي وصلت إلى 38%.

وأضاف "الغر" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أنه تم الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى وتم تسكين ما يقرب من 32 ألف طالب بالجامعات الخاصة.

وأشار إلى أن هناك 20 ألف مكان زيادة بالجامعات الخاصة بعد فتح كليات جديدة، موضحًا أن هناك 48% أماكن شاغرة بكليتي الهندسة والصيدلة والسبب في ذلك بعد ارتفاع نسبة المصروفات إلى كثرة المعاهد الهندسية والتي تعطي لخريجها نسب مميزات خريج الهندسة بالجامعات الخاصة وبسبب إلغاء التكليف بالنسبة لكليات صيدلة فأصبح هناك ضعف في الإقبال عليها.

أخبار تهمك

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يتحرك لإنهاء أزمة مستحقات اللاعبين

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يطالب بطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تحرك جديد من الأهلي لفسخ عقد الساحر

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم بن شرقي

منذ أقل من ساعتين

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي السابق يفجرها: هذا اللاعب لا يستحق ارتداء القميص الأحمر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل - موعد الإعلان عن تجديد عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة.. تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

09:05 م

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم بن شرقي

08:29 م

تحرك جديد من الأهلي لفسخ عقد الساحر

07:28 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

12:05 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements