"الجامعات الخاصة": 50% تخفيض بمصروفات بعض الكليات

قال محمد حلمي الغر، الأمين العام لمجلس الجامعة الخاصة والأهلية، إن بعض الجامعات الخاصة خلال تنسيق المرحلة الثانية تستعد لتخفيض مصروفاتها إلى 50% من أجل تقليل عدد الأماكن الشاغرة في بعض كلياتها والتي وصلت إلى 38%.



وأضاف "الغر" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أنه تم الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى وتم تسكين ما يقرب من 32 ألف طالب بالجامعات الخاصة.



وأشار إلى أن هناك 20 ألف مكان زيادة بالجامعات الخاصة بعد فتح كليات جديدة، موضحًا أن هناك 48% أماكن شاغرة بكليتي الهندسة والصيدلة والسبب في ذلك بعد ارتفاع نسبة المصروفات إلى كثرة المعاهد الهندسية والتي تعطي لخريجها نسب مميزات خريج الهندسة بالجامعات الخاصة وبسبب إلغاء التكليف بالنسبة لكليات صيدلة فأصبح هناك ضعف في الإقبال عليها.