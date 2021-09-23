رضا شحاتة يقترب من العودة للأهلى مدربا









هيثم حبيب





إقترب رضا شحاتة المدير الفنى لفريق الجونة من العودة للأهلى ولكن هذه المرة مدربا عاما بعدما كان لاعبا سابقا بالأهلى حقق خلالها إنتصارات وبطولات كبيرة رفقة الجيل الذهبى بالنادى بقيادة مانويل جوزيه.





وعلمت مصادرنا ب"الفجر الرياضى" أن رضا شحاتة إقترب بالفعل من تولى منصب المدرب العام بالأهلى حيث من المقرر أن تجمعه جلسة اليوم بمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلى من أجل إنهاء الإتفاق والإعلان رسميا.





وفى إشارة لصحة معلوماتنا قام رضا شحاتة بنشر صورة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى فيسبوك و وضع به شعار النسر فى إشارة إلى شعار النادى الأهلى.



