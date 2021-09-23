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رئيس هيئة الاستثمار يلتقي عدداً من المسئولين الرومانيين لمناقشة سبل زيادة التعاون

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
 عقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعاً مع آينول ارسيني، محافظ ولاية نيمات الرومانية، ورئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، ووفد من رجال الأعمال من رومانيا والسفارة الرومانية في القاهرة، وذلك لمناقشة سبل تفعيل وزيادة التعاون الاستثماري بين مصر ورومانيا.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب سعى الهيئة العامة للاستثمار لفتح المزيد من آفاق التعاون مع الجانب الروماني؛ لجذب وتشجيع الاستثمارات الرومانية في العديد من القطاعات الحيوية، خاصة الصناعات البترولية، والبنية التحتية، والصناعات الخشبية، والغزل والنسيج، فضلاً عن استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة رومانيا وعرضها على المستثمرين المصريين المهتمين بالنفاذ لأسواق شرق أوروبا.

وتضمن اللقاء استعراض الخدمات والمشروعات التي تقدمها بعض الشركات الرومانية المشاركة والتي تضمنت شركة COMES لصناعة المعدات الميكانيكية، وأوعية الضغط المستخدمة في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وشركة KÖBER للدهانات والمنتجات الزخرفية، وشركة RIFIL لصناعة الغزل وألياف النسيج، وشركتي MAVGO HOLDING و TRUST CCDP في مجال بناء الطرق والأعمال الانشائية ذات الصلة، وشركة NORD ARIN لتصنيع الأثاث.

من جانبه أشاد آينول ارسيني بمنظومة العمل داخل مركز خدمات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وما يتم تقديمه من خدمات مختلفة للمستثمرين.

وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على عقد منتدى أعمال مع كبرى الشركات الرومانية المهتمة بالاستثمار في مصر؛ من أجل تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة، وما تشهده مصر مؤخراً من مناخ جاذب للاستثمار.

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