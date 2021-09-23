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موجز البرلمان| كلمة السيسي دقت أجراس الخطر.. ومعرض أهلا مدارس" يخفف العبء

الخميس 23/سبتمبر/2021 - 09:51 م
موجز البرلمان
موجز البرلمان
عبداللطيف هيبة - دينا عبد الستار
نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.

ونعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، في التالي:

رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: إقامة معرض "أهلا مدارس" يخفف العبء عن المواطنين

أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، بإقامة الحكومة متمثلة في وزارة التموين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والاتحاد العام للغرف التجارية، معارض " أهلا مدارس " في كافة محافظات الجمهورية، مؤكدًا أنها تخفف العبء على المواطنين في توفير احتياجات أبنائهم.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

برلمانية: كلمة "السيسي" بالأمم المتحدة دقت كل أجراس الخطر

أكدت النائبة ريهام عفيفي، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التى ألقاها في اجتماعات الدورة الـ (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة، دقت كل أجراس الخطر وكشفت عن أهم قضايا منطقة الشرق الاوسط وافريقيا.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

حصاد "صناعة النواب" خلال دور الانعقاد الأول

أعدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، تقريرًا عن نشاط وإنجازات اللجنة منذ بدء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، فى شهر يناير وحتى نهاية دور الانعقاد في شهر يوليو 2021.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

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