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ضبط متهم بالشرقية لحيازة مواد مخدرة

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 01:43 م
متهم
متهم
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.
معلومات قطاع الأمن العام
فقد أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
ضبط المتهم
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 30 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

نيابة متهم مباحث قوات الأمن حوادث تحريات

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