Advertisements

فاركو يتعاقد مع 4 صفقات جديدة

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 08:28 م
صفقات فاركو
صفقات فاركو
الفجر الرياضي

نجح نادي فاركو الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022، في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع 4 لاعبين شباب، استعدادًا لإنطلاق الموسم الجديد.

حيث تعاقد مع ثنائي الزمالك قلب الدفاع ياسين مرعي والظهير الأيمن أحمد محمود لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وحصل على خدمات المهاجم زياد طلبة القادم من المقاولون العرب وحارس المرمى صبري جاد من الجونة.

وتعاقد فاركو بخلاف الرباعي الشاب مع 15 صفقة استعدادًا للموسم الجديد  وهي  الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ  وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك وعمرو جمال مهاجم الطلائع والسوداني سيف تيري.

الكلمات المفتاحية

فاركو صفقات فاركو سيف تيري اخبار فاركو

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة إنبي

منذ ساعة و نصف

عاجل - بيراميدز يقترب من حسم صفقة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز عقب شفائها

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من ميدو على تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز في مواحهة سموحة بالكأس

منذ حوالي 4 ساعات

جوارديولا يتحدي تشيلسي بتصريح مثير

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل - الضربات تتوالى على الأهلي قبل موقعة إنبي في كأس مصر

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - حقيقة استبعاد الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

منذ حوالي 22 ساعة

وفاة مذيعة ماسبيرو المعتزلة عزة الحناوي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

فاركو يتعاقد مع 4 صفقات جديدة

منذ ساعة و 12 دقيقة

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ يوم

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن أزمة القيد في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من إيهاب جلال بعد فوز بيراميدز على سموحة

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

فاركو ينهي اتفاقه مع النيجيري «سوكاري»

رسميًا.. فاركو يتعاقد مع النجم النيجيري سوكاري

فاركو يعلن التعاقد مع عبد الله بكرى لمدة 4 مواسم

فاركو يضم رامى صبرى مدافع إنبى

فاركو يعلن تعاقده مع لاعب أسوان

فاركو يضم صفقة جديدة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:30 م

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة إنبي

08:08 م

عاجل - الضربات تتوالى على الأهلي قبل موقعة إنبي في كأس مصر

07:31 م

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز في مواحهة سموحة بالكأس

06:02 م

عاجل - بيراميدز يقترب من حسم صفقة الزمالك

08:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements