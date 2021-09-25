إسلام حافظ يتذكر والده بكلمات مؤثرة : "عندي احساس انه قريب مني جدًا"





عبر المؤلف والممثل إسلام حافظ عن تأثره بفقدان والده وذلك عبر حسابه الرسمي على " فيسبوك "وكتب اسلام حافظ معلقًا: "أنا من يوم ما أبويا مات وانا عندي وعي انه قريب مني جدا ومعايا لحظة بلحظة في كل حاجه بعملها، بس اغرب حاجه حاسسها اليومين دول هي ان ابويا اقرب من اي وقت.أضاف:"بيحاول يطمني زي ما كان بيعمل بالظبط وهو عايش، لو ابوك لسه عايش خليك متشعبط في ايده واوعى تسيب ايده لان هو عمره ما فكر حتى يقول تعبان مش قادر اشيل.يذكر أن اخر أعمال اسلام حافظ حكاية " كدبه كبيرة" للنجم احمد زاهر وهنادي مهني وإخراج سميح النقاش