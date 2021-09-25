قصف جبهات وسخرية..الحرب تشتعل بين آيتن عامر وريهام حجاج

ما زالت النجمة أيتن عامر، تواصل إثارة الجدل بمنشورارتها الغامضة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، التي تحمل رسالة خاصة ترسلها إلى أحد الأشخاص ولكن بطريقة غير مباشرة.



بدأت القصة مساء أمس، عندما نشرت أيتن عامر، كوميكس بطريقة فكاهية تسخر من أحد الأشخاص واستعانت بصورة للنجم محمد هنيدي برفقة هالة فاخر من أحداث فيلم "يوم مالوش لازمة" والذي تشارك النجمة ريهام حجاج في بطولته.



مما جعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي يربطون الأحداث بأنها تقصد ريهام حجاج، إزاء الخلافات التي نشبت بين

الطرفين في رمضان الماضي خلال مسلسل "وكل ما نفترق " والتي أدت إلى افتعال المشاكل بينهما.



لتعود أيتن عامر بنشر كوميكس أخر عقب نشر ريهام حجاج وصلة غزل بينها وبين زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، احتفالا بعيد ميلادها.



ومن جانبه نشرت ريهام حجاج مجموعة من الصور لها برفقة زوجها وأصدقائها خلال احتفالها بعيد ميلادها، خلال الساعات الماضية، لتقوم أيتن عامر بكتابة منشور : "تاني يا زكي صورة يمكنك سماعها".



وزادت تكهنات الجمهور أن النجمة أيتن عامر تشير بالفعل إلى ريهام حجاج بمنشوراتها الغامضة التي تحمل سخرية من أحد الأشخاص، وخاصة وأن أيتن عامر لوحت خلال الفترة الماضية بأنها ستقيم دعوى قضائية ضد أحد الأشخاص ولم تذكر اسم الشخص ولكن جميع الأدلة وأصدقائها المقربون يشرون بأنها ريهام حجاج.



ويذكر أن أخر أعمال أيتن عامر حكاية" وأنا قبلت" ضمن حكايات مسلسل "زي القمر" والتي عرضت خلال الأيام الماضية وحققت نجاح منقطع النظير، ومن بطولة تيام مصطفى قمر وعابد عناني ومحسن منصور، وأسامة عبد الله، ولبنى ونس، وآخرون من النجوم، ومن تأليف أيمن الصواف وإخراج معتز حسام.





