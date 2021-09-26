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أحمد شيبة يستعد لطرح "حقاني ياكبير" (تفاصيل)

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 10:07 ص
صورة الفنان أحمد شيبة
صورة الفنان أحمد شيبة
أروي حمدي
يستعد الفنان أحمد شيبة لطرح أغنية جديدة باللهجة الصعيدية، وهي بعنوان "حقاني يا كبير"، وهي من كلمات رضا المصري، وألحان فارس فهمي، وتوزيع أشرف البرنس، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، انتهى"شيبة" مؤخرًا من تسجيل أغنيتين على طريقة الفيديو كليب، الأولى بعنوان "أنا مش فاضيلكم"، وهي من كلمات رضا المصرى، وألحان فارس المصرى، وتوزيع طه الحكيم.

والأغنية الثانية بعنوان"من كتر يا دنيا"، من إخراج بتول عرفة، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنيتين على فترات متباعدة بموسم الصيف الحالي على يوتيوب.




الكلمات المفتاحية

أغنية حقاني يا كبير أغنية أنا مش فاضيلكم أحمد شيبة

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