أحمد شيبة يستعد لطرح "حقاني ياكبير" (تفاصيل)

يستعد الفنان أحمد شيبة لطرح أغنية جديدة باللهجة الصعيدية، وهي بعنوان "حقاني يا كبير"، وهي من كلمات رضا المصري، وألحان فارس فهمي، وتوزيع أشرف البرنس، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.



وفي سياق آخر، انتهى"شيبة" مؤخرًا من تسجيل أغنيتين على طريقة الفيديو كليب، الأولى بعنوان "أنا مش فاضيلكم"، وهي من كلمات رضا المصرى، وألحان فارس المصرى، وتوزيع طه الحكيم.



والأغنية الثانية بعنوان"من كتر يا دنيا"، من إخراج بتول عرفة، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنيتين على فترات متباعدة بموسم الصيف الحالي على يوتيوب.









