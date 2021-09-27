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عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 04:00 ص
موسيماني
موسيماني
أشرف عبدالناصر
منح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الضوء الأخضر لإعارة العربي بدر في الميركاتو الحالي.

موسيماني يرفض استمرار موهبة الفريق في الموسم القادم

وكان العربي بدر قد انضم لفريق الجونة في الموسم الماضي على سبيل الإعارة وانتهت بنهاية الموسم.

ويمتلك اللاعب عدة عروض للرحيل عن القلعة الحمراء على سبيل الإعارة أبرزها الاتحاد والجونة وسموحة، ومن المفترض أن يحسم وجهته في الفترة المقبلة.

وحقق الأهلي الفوز على إنبي بهدف نظيف في كأس مصر في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الاسكندرية.

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موسيماني العربي بدر الدوري المصري

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