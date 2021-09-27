انتخاب الدكتور أشرف صبحى رئيسا للاتحاد الافريقى للرياضات الإلكترونية

اعلن الاتحاد الافريقي للألعاب الإلكترونية خلال اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية، اليوم الاثنين، تولي الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة رئاسة الاتحاد.

وأضاف الجهاز في بيان صحفي اليوم، أن الاجتماع اسفر عن اختيار مصر لاستضافة مقر الاتحاد، كما تم الموافقة على لائحة النظام الأساسي للاتحاد لتتناسب مع طبيعة الرياضة الإلكترونية وتشجيع الدول على إنشاء اتحادات بها ودعم جهودهم بتقديم الاستشارات القانونية والفنية، بعد الحصول على قرار من الجمعية العمومية للكونفدرالية الاتحادات الأفريقية بإنشاء الاتحاد بعد طلب من الاتحاد المصرى عام ٢٠١٩ .

من جانبه تقدم الدكتور أشرف صبحى بالشكر للدول الأفريقية على الثقة فى شخصه وقد اكد انه سيتم العمل على أن تكون الرياضات الإلكترونية على قائمة أولويات الفعاليات الأفريقية وتنظيم اول بطولة افريقية تجمع الدول والفرق القوية وتنسيق العلاقات مع الوزارات القارية والمؤسسات الدولية .

وقد أثنى اللواء أحمد ناصر رئيس منظمة كونفدرالية اتحاد الاتحادات الافريقية الرياضية ( الاوكسا ) بما تم من خطوات ناحية تأسيس الاتحاد الذى يتداخل عمله مع غالبية الرياضات، واختيار الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المصرى بخبرته الكبيرة في مجال الادارة الرياضية ومكانته وعلاقاته الدولية من شأنه التأثير القاري والدولي فى هذا المجال، من شأنه جمع الشمل الافريقى فى مجال الشباب والرياضة.

وقد تم تشكيل المجلس من علاء التومى نائبا والدكتور فريحة كريم، وابراهيم عبدى، وإيهاب الادريسي وشريف عبد الباقى، مع اختيار ٥ نواب يمثلون المناطق الجغرافية للقارة شمالا وجنوبًا وشرقًا وغربًا ووسط أفريقيا

ودعما لدور الاتحاد قرر مجلس الإدارة اختيار الإماراتي هشام الطاهر مستشارا للاتحاد الافريقى الوليد لخبراته المتعددة فى نظم الهيئات الدولية وبيئة أعمال هذه الرياضات .



