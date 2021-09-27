١٩ لاعبًا جديدا فى قائمة المجد السكندرى



عقدت إدارة نادى المجد السكندرى برئاسة إسلام الصياد مؤتمراً صحفياً بأحد القاعات بمنطقة القبارى بالإسكندرية لتقديم الصفقات الجديدة التى بلغت 19 لاعباً جديدا.



وتعاقدت الإدارة مع كلا من : محمد جمعه حارس المرمى ، محمد ممدوح كيمو الظهير الأيمن ، محمد حمدان الذى يلعب فى مركز الظهير الأيمن والايسر ، معتمد حسن ، محمد الفقى ، أحمد هشام فى مركز المساك ، أحمد فراويله الظهير الايسر ، محمد وحيد ، أحمد صلاح ، أحمد عبد العظيم ، جمال ثابت فى مركز خط الوسط المدافع ، محمد الدقى ، السيد نورج ، محمد مسعد ،محمد ناصر فى خط الوسط ، أحمد العندليب ، مهدى صبحى ، محمد عصام ،السنغالى شيخو تالى .



ويبدأ المجد مشوارة فى الممتاز ب يوم الخميس حيث يواجه سبورتنج على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الأولى من مجموعة بحرى .