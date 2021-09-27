Advertisements

١٩ لاعبًا جديدا فى قائمة المجد السكندرى

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
إسلام عودة

عقدت إدارة نادى المجد السكندرى برئاسة إسلام الصياد مؤتمراً صحفياً بأحد القاعات بمنطقة القبارى بالإسكندرية لتقديم الصفقات الجديدة التى بلغت 19 لاعباً جديدا.

وتعاقدت الإدارة مع كلا من : محمد جمعه حارس المرمى ، محمد ممدوح كيمو الظهير الأيمن ، محمد حمدان الذى يلعب فى مركز الظهير الأيمن والايسر ، معتمد حسن ، محمد الفقى ، أحمد هشام فى مركز المساك ، أحمد فراويله الظهير الايسر ، محمد وحيد ، أحمد صلاح ، أحمد عبد العظيم ، جمال ثابت فى مركز خط الوسط المدافع ، محمد الدقى ، السيد نورج ، محمد مسعد ،محمد ناصر فى خط الوسط ، أحمد العندليب ، مهدى صبحى ، محمد عصام ،السنغالى شيخو تالى .

ويبدأ المجد مشوارة فى الممتاز ب يوم الخميس حيث يواجه سبورتنج على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الأولى من مجموعة بحرى .

أخبار تهمك

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. نجاة منة فضالي ووالدتها من حريق ضخم.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 13 ساعة

بأمر الخطيب.. طلب موسيماني مرفوض في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي عن بحيرة المنزلة: "رجعناها لقبل 500 سنة.. هناكل منها ونصدر"

منذ حوالي 9 ساعات

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

منذ حوالي 22 ساعة

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ يوم

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

تجديد حبس المتهم بتخدير خطيبته واغتصابها في حلوان

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار خفيفة وشبورة ورياح.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. تفاصيل راتب علي معلول مع الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي في أكتوبر المقبل

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

منذ حوالي 17 ساعة

جلسة نارية بين الخطيب وموسيماني في الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ يوم

كومان خارج مواجهة أتلتيكو مدريد بسبب قرار برشلونة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ يومين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:04 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

04:00 ص

تجديد حبس المتهم بتخدير خطيبته واغتصابها في حلوان

04:26 م

عاجل.. حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي في أكتوبر المقبل

08:00 م

أمطار خفيفة وشبورة ورياح.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الغد

05:25 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements