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بايونيرز تتقدم بطلب للبورصة بوقف التعامل على أسهمها اختياريًا

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 10:31 ص
بايونيرز القابضة
بايونيرز القابضة
نيفين سمير
كشفت البورصة المصرية اليوم عن تقدم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، بطلب إلى البورصة المصرية بإيقاف اختياري للتعامل على أسهمها اعتبارا من بداية جلسة يوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر المقبل و لمدة 3 جلسات أو لحين صدور قرار لجنة القيد تخفيض رأسمال بايونيرز القابضة وقيد تعديل إسمها ليصبح اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ( الشركة القاسمة) وقيد أسهم بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ( المنقسمة)، وقيد أسهم جدوى للتنمية الصناعية ( المنقسمة) بجداول البورصة المصرية وإعادة التداول على أسهم الشركة القاسمة بعد التعديلات وبدء التداول على أسهم الشركتين المنقسمتين، وفقا لحكم المادة 35 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

وأشارت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم  إلى أن ذلك بمناسبة حصول الشركة أمس على موافقة هيئة الرقابة المالية على تسجيل شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية ( شركة منقسمة) ونشر تقرير الإفصاح الخاص بها وموافقة الهيئة على تسجيل شركة جدوى للتنمية الصناعية ( الشركة المنقسمة) ونشر تقرير الإفصاح الخاص بها وكذلك الحصول على موافقة الهيئة على الاستثناء من السداد النقدي لقيمة عمليات نقل الملكية بين الشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين وكذلك الحصول على موافقة الهيئة على الإستثناء من تقديم عروض شراء من الشركتين المنقسمتين على بعض الشركات التابعة المقيدة بالبورصة.


 
وبحسب بيان الشركة  ، سيتم الاعتداد بقائمة مساهمي الشركة بنهاية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 4 أكتوبر 2021 ( وهو تاريخ تحديد المساهمين مالكي أسهم شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمار المالية) الشركة القاسمة، وشركة بايونيزر بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية.

وحققت بايوتيرز أرباحاً بلغت 522.84 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 800.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت إيرادات الأنشطة لدى الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 4.28 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.57 مليار جنيه في النصف المقارن من العام السابق.

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