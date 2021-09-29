رسميًا...دمنهور يتعاقد مع أحمد نبيل مانجا











كشف مجلس إدارة نادي دمنهور تحت قيادة الأستاذ إيهاب عبدالله عن تعاقد النادي مع لاعب جديد في صفوف الفريق قبل انطلاق دوري الدرجة الثانية.





وتعاقد نادي دمنهور مع أحمد نبيل مانجا مهاجم نادي المقاولون العرب السابق بعقد يمتد لـ"4" مواسم مقبلة مع الموج الأزرق، وذلك قبل خوض الجولة الافتتاحية في مسابقة الدوري الممتاز "ب".



ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي دمنهور استعدادته تحت قيادة مديره الفني ياسر عبدالواحد، استعدادًا لمواجهة نظيره نادي الزرقا في انطلاقة الموسم الكروي الجديد.



ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي دمنهور ضيفًا علي نظيره نادي الزرقا يوم الخميس المقبل الموافق "30" سبتمبر في تمام الساعة الـ"2:30" ونصف ظهرًا علي ستاد الزرقا في افتتاحية مباريات دوري القسم الثاني "مجموعة بحري".