بالأسماء.. ننشر المقبولين في المدارس الثانوية لمياه الشرب بـ 5 محافظات



وأكدت الشركة، على الطلاب المقبولين تقديم المستندات والأوراق المطلوبة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3 أكتوبر المقبل، وحتى الثلاثاء 5 من نفس الشهر، وذلك بمقر مدرسة الحسن بن علي - سابقا - بجوار مجمع الصناعات البلاستيكية - عبد القادر - طريق البتروكيماويات، مشيرة إلى أنه فى حالة التأخر لا يحق المطالبة بتنسيق النجل ويتم شطب اسمه من كشوف المقبولين بالمدرسة.





وعن المستندات والاوراق المطلوبة فهي كالتلي:-



1. ملف تقديم تعليم فنى من المكتبة وبه أ- طلب الالتحاق - ب- تعهد العدد والاّلات يوقع عليه "ضامنين " ويختم بخاتم شعار الجمهورية من أى مصلحة حكومية.



2. أصل استمارة الشهادة الاعدادية وعدد صورتين منها.





3. أصل شهادة الميلاد كمبيوتر وعدد صورتين منها.



4. اقرار الحالة الصحية معتمد من الوحدة الصحية يفيد بأن الطالب "خالى من أى تشوهات بالعظام".



5. عدد "1" طابع تعليمى فئة عشرة جنيهات + طابع نقابة مهن تعليمية فئة جنيهان + 110 قرش دمغة.



6. عدد "10" صور شخصية حديثة للطالب مكتوب عليها اسم الطالب.





7. ايصال المصروفات المدرسية للتربية والتعليم من البريد وعدد "2" صورة منه مع خطاب من التربية والتعليم لولى الامر الوالد او الوالدة العاملين بالتربية والتعليم يفيد بذلك.



8. المصروفات الدراسية الخاصة بالشركة.



وأكدت المدرسة على ضرورة الإلتزام بتعليمات الأمن أثناء التواجد، والإلتزام بالاجراءات الاحترازية، الالتزام بالمواعيد المحددة.



أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الخميس، النتيجة النهائية لأسماء الطلاب الجدد المقبولين للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ والغربية لعام 2021 / 2022.